Le pagelle di Lafont: troppi rischi per il portiere viola

Danilo D’Ambrosio, che ha siglato il gol che ha regalato la vittoria all’Inter, ha commentato così la gara nel post partita: “Quando sei costretto a vincere per forza ti esponi a ripartenze. Non abbiamo avuto un buon inizio di campionato ed essendo l’Inter dobbiamo cercare di vincere...

La Nuova Ferrara: "SPAL, il Sassuolo banco di prova per la difesa"

Corriere della Sera: "Juve non finisce mai, solo CR7 ha posto assicurato"

Gazzetta di Parma: "Crociati a Napoli per una sfida impossibile"

Portanova al Corr. Bologna: "Per Inzaghi campionato iniziato domenica"

Il Secolo XIX sulla Samp: "Cagliari non piace ai blucerchiati"

Giornale di Sicilia: "Palermo, difesa in tilt: c'è la prima sconfitta"

Il Sannio: "Benevento non sbaglia un colpo: Asencio fa volare i sanniti"

Juve, Corriere dello Sport: "Un altro record per Max"

Brividi costanti sulla schiena dei tifosi viola ad ogni rinvio del portiere francese Alban Lafont : l'estremo difensore rischia anche fin troppo e pur senza errori evidenti, i quotidiano lo penalizzano in termini di voto per gli innecessàri disagi causati alla difesa viola.

