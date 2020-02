© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Quattro tiri, due gol: più di così, scrive Tuttosport. Che a Gianluca Lapadula, mattatore col Lecce del Napoli al San Paolo, assegna 7,5 in pagella. Stesso voto, oltre che per noi di TMW, anche sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come vinca tanti duelli aerei contro una difesa ben più alta, quanto a centimetri, di lui. "La doppietta è da avvoltoio, da centravanti", leggiamo infine sul Corriere dello Sport: voto 8.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7