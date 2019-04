Le pagelle di Lapadula: un gol che vale oro. Anche lui per il rush finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un Genoa che non se la passa certo benissimo Gianluca Lapadula ha segnato un gol fondamentale per la corsa salvezza. Prandelli lo ha tirato fuori dal cilindro in un momento non certo facile e l'attaccante ex Milan ha risposto presente. Adesso ci sarà anche lui a dare una mano sotto porta nel rush finale del campionato, visto che nelle prossime quattro giornate il Grifone dovrà cercare i punti che mancano alla permanenza in Serie A.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5