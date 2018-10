Le pagelle di Lasagna: erroraccio non da lui. Fuori dalla partita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seconda sconfitta consecutiva per l'Udinese e Kevin Lasagna ancora una volta sottotono. L'attaccante non riesce a incidere e la sua miglior prova resta quella contro il Chievo Verona, quando Velazquez lo inserì a gara in corso. L'italiano non riesce a imporsi e la condizione fisica probabilmente non è delle migliori. I bianconeri hanno però bisogno di lui e dei suoi gol e per questo l'ex Carpi deve cercare di sbloccarsi il prima possibile. Erroraccio decisivo sullo 0-1: non da lui.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5