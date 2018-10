Le pagelle di Lasagna: finalmente in gol. Si sblocca a Marassi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno splendido colpo di testa per ritrovare il gol che gli mancava dalla trasferta di Verona contro il Chievo. Kevin Lasagna ha trascorso una buona parte della gara contro il Genoa molto isolato in attacco, quasi fuori dal gioco, ma appena ha avuto una palla giocabile ha subito messo a segno la rete del momentaneo 1-1. Il gol gli mancava e Velazquez spera che quello di ieri possa essere quello buono per sbloccarlo in questa stagione.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5