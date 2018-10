Le pagelle di Lasagna: ingresso decisivo. Spizzata per il futuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'undicesimo esordiente della gestione Roberto Mancini è stato quello per il momento più decisivo. Dieci minuti e una spizzata fondamentale per Kevin Lasagna, preferito a Ciro Immobile nel finale della partita di Chorzow contro la Polonia. Assist per Biraghi e abbraccio di tutto il gruppo per una vittoria che alla nostra Nazionale serviva come il pane: non solo per evitare la retrocessione nella Serie B della Nations League e per essere tra le teste di serie nel sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2020 ma per alzare il morale in vista di un futuro che dovrà vedere gli azzurri di nuovo protagonisti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: SV