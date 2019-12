© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"L'arma letale di Gotti: l'unico pallone giusto lo trasforma (a modo suo) in oro colato". Kevin Lasagna, come evidenzia stamane anche il Corriere dello Sport, è stato senza alcun dubbio il migliore dell'Udinese nel pareggio di ieri col Napoli. "Terzo gol in campionato, prima sbaglia di sinistro poi non perdona di destro: volata e stoccata", è la conferma de La Gazzetta dello Sport sull'attaccante bianconero. Per segnare il provvisorio 1-0, d'altronde, gli è bastato un corridoio: ecco il segnale che serviva dopo la panchina con la Lazio. Le pagelle di oggi dicono tre 6,5 e ben due 7: meritatissimi.

Questi tutti i voti di Kevin Lasagna:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

TuttoUdinese.it: 7