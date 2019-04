© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quarto gol in cinque uscite a San Siro per Kevin Lasagna che ancora una volta è stato decisivo alla Scala del Calcio. impressionante la sua accelerazione in occasione della rete, nel contropiede condotto da Okaka prima e Fofana poi. Con Tudor è rinato e adesso il tecnico spera che possa regalargli importanti gol salvezza nelle ultime otto giornate di campionato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

QS: 6,5

Tuttosport: 6,5