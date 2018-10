Le pagelle di Lasagna: sbaglia il più facile dei gol, giornata no

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'errore di Kevin Lasagna è grave. Ad inizio del secondo tempo sbaglia il più facile dei gol, una rete che di fatto avrebbe potuto cambiare l'andamento della partita. Per La Gazzette dello Sport è il peggiore in campo: "Non è facile per nessuno giocare contro Bonucci e Chiellini, quando i due sono in giornata celestiale non passare né una pagliuzza, né una trave. Lasagna si impappina al punto di sbagliare il più facile dei gol". Giudizio negativo anche per TMW: "Lasciato troppo solo in avanti. Manda in difficoltà Chiellini con la sua velocità ma il difensore usa l'esperienza per annullarlo. Può riaprire la partita nella ripresa, Alex Sandro gli nega la gioia del gol".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

La Stampa: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5