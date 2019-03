© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin Lasagna è una delle note positive per Davide Nicola nella sconfitta dell'Udinese contro il Napoli. Secondo gol consecutivo per l'attaccante che dopo aver segnato alla Juventus è riuscito a battere anche gli azzurri, confermando la sua crescita che potrà essere fondamentale per la salvezza dei friulani. Il numero 15 è tornato e potrà tornare utile anche a Roberto Mancini che lo ha convocato per le gare di qualificazione a Euro 2020.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7