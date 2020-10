Le pagelle di Lautaro: a Kiev è nefasto. E il gol sbagliato è un cazzotto all'autostima dell'Inter

Altra prestazione decisamente sottotono, per Lautaro Martinez dell'Inter. Il Toro, anche contro lo Shakhtar, per molti è risultato essere il peggiore in campo e gran parte del giudizio è da attribuire al clamoroso errore a porta spalancata che pregiudica il successo nerazzurro. "L'errore a porta vuota a inizio ripresa ha dell'incredibile e macchia la sua prova", scriviamo su TMW. Per la Gazzetta "era più difficile sbagliarlo che segnarlo", mentre Tuttosport sottolinea come "non era contento dopo il Genoa, chissà dopo quella di ieri". Dà lo stesso taglio anche il Corriere della Sera: "Nervoso a Genova, nefasto a Kiev". E l'errore, si legge, dà un cazzotto all'autostima dell'Inter che da lì in poi sparisce.

I voti di Lautaro Martinez

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5