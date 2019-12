© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Colpisce come un toro, rompe come una zanzara. Segna sempre, presto e dà fastidio a tutti. Ne sbaglia un paio, amen". La Gazzetta dello Sport motiva così il suo 7,5 in pagella a Lautaro Martinez nella sfida vinta ieri contro la SPAL: un 2-1 meritato che ha permesso all'Inter di scavalcare la Juventus al primo posto in classifica. "Nella prima mezz'ora di gara ormai è una sentenza", sottolinea non a caso il Corriere dello Sport sul talento sbocciato nel Racing Club de Avellaneda. Voto 7,5 all'unanimità, dunque, per il bomber argentino, autore di 13 centri stagionali (8 in Serie A) e non premiato con un voto superiore solamente per le due occasioni fallite nella ripresa che avrebbero chiuso anzitempo il match.

Questi tutti i voti di Lautaro Martinez:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

FcInterNews.it: 7,5