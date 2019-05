© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti al solito centravanti con l'Udinese ha preferito quello più moderno. Lautaro Martinez, però, stecca. Dopo un buon inizio, poco altro. Poco lavora di sponda, poche conclusioni, l'apporto è minimo. Malgrado il tanto movimento, la sua prestazione è sotto la sufficienza. Per noi di Tuttomercatoweb.com così come per La Gazzetta dello Sport: 5,5 in pagella, niente di più. Stesso voto da Corriere dello Sport e Tuttosport, che sottolinea come la colpa non sia neanche tanto sua: dura la vita dell'attaccante se non hai palloni giocabili.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5