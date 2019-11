Le pagelle di Lautaro - Il migliore dell'Inter: capito perché Messi lo vuole?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Inafferrabile sul suo gol, quando porta Hummels a spasso e con freddezza mette in buca. Illuminato sul secondo, quando apre per Candreva. Capito perché Messi lo vorrebbe al Barça?", è l'analisi realizzata questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Lautaro Martinez, d'altronde, è stato sicuramente il migliore in campo dell'Inter nella sconfitta di Dortmund. Lo dice il suo golazo, lo dice il suo ruolo da leader nonostante abbia appena 22 anni d'età, lo dicono le sue parole di grande maturità a fine partita. Non sorprende dunque che il Toro abbia messo d'accordo davvero tutti ieri sera, con un 7,5, due 7 e due 6,5 in pagella. "L'ultimo ad aver segnato tre gol di fila in Champions era stato Eto'o nel 2010: chapeau", sottolinea non a caso Tuttosport.

Questi i voti di Lautaro Martinez:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

FcInterNews: 7