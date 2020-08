Le pagelle di Lautaro: imprendibile per tutti. Il migliore nella vittoria più larga di sempre

Un gol, poi un altro, poi l'assist per Lukaku. La serata di Lautaro Martinez è stata da incorniciare e per molto tempo resterà nella testa dei difensori dello Shakhtar che non l'hanno preso mai. È il migliore in campo nella vittoria più larga di sempre in semifinale di Europa League.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 8,5

FcInterNews.it: 7,5