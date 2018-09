Le pagelle di Lautaro Martinez: centravanti vero, il Toro esalta San Siro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima da titolare e primo gol in serie A con la maglia dell'Inter. Lautaro Martinez segna, lotta e regala assist. "Dodici minuti scarsi per il primo gol in A, stacco di testa da centravanti vero. Regala una palla gol a Candreva, difende il pallone spalle alla porta, esalta lo stadio con un'apertura in rovesciata per Nainggolan. I compagni per lui stravedono". Voto 7 anche per TMW: "il Toro riesce a segnare la sua prima rete in Serie A, sfruttando un’indecisione della difesa avversaria con una buona torsione al centro dell’area sarda".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7