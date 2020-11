Le pagelle di Lautaro Martinez: è ancora nel tunnel, senza Lukaku non ha attenuanti

Senza Romelu Lukaku, contro il Parma si sarebbe dovuto poggiare tutta sul talento di Lautaro Martinez, che invece ieri ha deluso ancora. Per noi di TMW e La Gazzetta dello Sport il Toro è il peggiore in campo, in quanto mai pericoloso e anche nel tunnel in cui s'è infilato. Voto 5 anche per il Corriere dello Sport: il pallone perso in occasione dello 0-1 evidenzia il suo momento difficile. Addirittura 4,5 da Tuttosport e dal Corriere della Sera, quotidiano per il quale l'attaccante argentino "non ha attenuanti".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

FcInterNews.it: 5