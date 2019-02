© foto di www.imagephotoagency.it

E' Lautaro Martinez il match-winner del Tardini. Il suo lampo finale spacca la difesa del Parma e la partita, regalando i tre punti all'Inter. Gli bastano due minuti per segnare e regalare un po' di serenità a Luciano Spalletti, che forse adesso lo prenderà maggiormente in considerazione. "L'Inter ha bisogno di lui", scrive La Gazzetta dello Sport nel suo giudizio. I voti sono tutti positivi e gli auspici per il futuro gli stessi: El Toro ha incornato definitivamente la crisi?

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttomercatoweb.com: 7,5