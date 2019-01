© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un Lautaro Martinez a due facce chiarisce per l'ennesima volta le proprie preferenze in tema di ruolo in campo: da fantasista infatti fatica, mentre da centravanti fa doppietta, esaltandosi subito dopo l'uscita dal campo di Icardi. Spalletti non lo vede in tandem con il capitano e non sembra aver torto visto lo sviluppo della gara vinta largamente contro il Benevento.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

FcInterNews: 7,5