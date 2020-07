Le pagelle di Lautaro Martinez: "insipido", corre tanto ma non è serata

Un'altra serata difficile per Lautaro Martinez, quasi da dimenticare. L'attaccante argentino non riesce più a trascinare l'Inter come nei mesi scorsi: sarà colpa delle sirene di mercato? Si vede solo con un una giocata (il gol annullato per fuorigioco), non riesce a duettare con Sanchez. Come al solito prova a compensare con l'impegno e la corsa, ma non basta per meritarsi la sufficienza. Anzi, in pagella arriva anche un 4,5.

Tuttomercatoweb.com 4,5

La Gazzetta dello Sport 5

Tuttosport 5

Il Messaggero 5,5

Il Corriere dello Sport 5