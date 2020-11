Le pagelle di Lautaro Martinez: li fa diventare matti e al minuto di Maradona sfiora il gol

Lautaro Martinez torna al gol in campionato e contro il Sassuolo si guadagna la palma di migliore in campo per La Gazzetta dello Sport (voto 7,5), secondo cui "li ha fatti diventare tutti matti" e che "serviva un Toro del genere col Real". Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport, che sottolinea come la sua giocata in migliore arriva al 10', proprio il numero di Maradona, e con cui sfiora "un gol da dedicare a Maradona", scrive Tuttosport che lo penalizza di un altro mezzo voto.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7