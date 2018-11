Le pagelle di Lautaro Martinez: troppo frenetico, deve crescere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'unico a deludere in casa Inter, nel successo di ieri per 5-0 contro il Genoa, è proprio l'uomo più atteso. Quel Lautaro Martinez chiamato in causa per rimpiazzare Mauro Icardi e che spesso tanti chiedono di vedere dal primo minuto. Sbaglia subito un gol, poi "deve disciplinare la sua foga e raffinarsi tecnicamente" secondo La Gazzetta dello Sport, che gli dà 5 in pagella. Stesso voto del Corriere della Sera, che sottolinea lo stesso aspetto, la frenesia. 5,5 invece da Tuttosport.

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5