Le pagelle di Lautaro: mette i brividi allo Shakhtar, esce scuotendo la testa

vedi letture

Almeno quattro occasioni da gol: è questo il bottino di Lautaro Martinez contro lo Shakhtar Donetsk. Magro, considerato che l’argentino non ha segnato, e il cambio nel finale lascia qualche dubbio. Giudizi discordanti, in ogni caso. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 6,5 in pagella: “Esce scuotendo la testa, gli resta l’amaro per una Champions che non riesce a godersi fino in fondo”. Solo 5,5 per Tuttosport: “Mette i brividi un paio di volte a Trubin, cala fisicamente alla distanza”. Sufficienza per il Corriere dello Sport: “La sua centesima partita in nerazzurro si apre con una sventola che fa ancora tentennare la traversa”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6

FcInterNews: 6