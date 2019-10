Le pagelle di Lautaro: Toro scatenato. Da piccolo Suarez a nuovo Aguero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Toro scatenato", scrive il Corriere della Sera giocando col soprannome di Lautaro Martinez, ieri giudicato da quasi tutti gli addetti ai lavori migliore in campo nella larga vittoria dell'Inter in casa del Torino. Voto 8 sulle pagine del quotidiano milanese, condiviso da noi di TMW ("ispiratissimo") e da La Gazzetta dello Sport, che lo definisce "progetto di fuoriclasse". Mezzo voto in meno per Tuttosport e Corriere dello Sport, che però si sbilanciano coi paragoni: "pare un piccolo Suarez" e "nuovo Aguero".

