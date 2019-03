© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La partita di Lautaro Martinez contro la SPAL è stata certamente positiva. La Gazzetta dello Sport di questa mattina lo indica come il migliore in campo nella sfida di San Siro e anche se non è arrivato il gol (splendido quello che gli è stato annullato) il Toro ha fatto vedere di saper reggere il peso dell'attacco sulle proprie spalle. La maglia da titolare lo sta facendo crescere in fretta e in campo ha acquistato tanta sicurezza: in attesa di Icardi lui si fa trovare pronto e la sua testa è giù al derby, visto che in Europa League sarà squalificato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5