Le pagelle di Lautaro: un gol alla Paolo Rossi. Il Toro incorna il Verona

Lautaro Martinez torna a segnare e sorridere. Un mese dopo l’ultima volta, l’attaccante argentino lo fa nel 2-1 esterno dell’Inter in casa del Verona. “Il gol alla Paolo Rossi - scrive La Gazzetta dello Sport, voto 7 - e tanto altro, anche in ruoli diversi”. Stesso voto anche per Tuttosport: “Tutto per il gol, bellissimo”. E 7 anche sulle pagine del Corriere dello Sport: “Silvestri gli nega il gol nel primo tempo, ma poi il Toro incorna il Verona”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

FcInterNews: 7