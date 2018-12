© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Entrare, sbloccare il risultato e dare i tre punti nel big match di giornata. Deve averla sognata per un lungo periodo di tempo, questa gara, Lautaro Martinez. Il centravanti argentino dell'Inter si lascia indietro un periodo difficile, con la possibilità di finire sul mercato - mai presa in considerazione dall'Inter, a dir la verità - e qualche prestazione insufficiente di troppo. TMW lo premia con un 6,5. "Gol decisivo, il suo. Il Toro rilancia l'Inter in ottica secondo posto", anche in virtù dei pochi minuti a disposizione.

Tuttosport : 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

TuttoMercatoWeb.com: 6,5