Non solo la vittoria, Antonio Conte può gioire anche per una bella sorpresa sulla fascia destra. Dopo Inter-Bologna, al di là di Lukaku, brilla Valentino Lazaro. Alla prima da titolare, l'ex Hertha Berlino gioca bene, tanto da meritare un 6,5 in pagella da noi di Tuttomercatoweb.com. Mezzo voto in più da La Gazzetta dello Sport, che ne apprezza la copertura, le discese ardite, i cross al bacio per Lukaku. Ne constata la crescita anche il Corriere dello Sport, che si accoda al nostro giudizio, al pari di Tuttosport che pone l'accento sulla voce errori: zero.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5