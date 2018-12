© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Malgrado la sconfitta, Manuel Lazzari ha sfoderato una buona prestazione. L’esterno della SPAL è uno degli elementi più corteggiati, anche dagli azzurri, della formazione di Leonardo Semplici che mette in campo sempre buona gare ma fatica a porte a casa punti. “Anche oggi al San Paolo ha confermato di essere il giocatore più interessante di questa SPAL. Quando ha spazio per aggredire la trequarti avversaria, può far male a qualsiasi difesa” scrive TMW.

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6,5

La Stampa: 6