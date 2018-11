Le pagelle di Lazzari - Ancora una prestazione super, merita una big

© foto di Federico Gaetano

Ancora una super prestazione di Lazzari, il vero trascinatore di questa SPAL targata semplici. Semplicemente devastante, voto 7 da parte della Gazzetta dello Sport: "I due assist sono belli e preziosi, ma ha fatto anche altro. Costringe al giallo Castro, tira di destro e di sinistro, spinge senza tregua". Mezzo voto in più da TMW: "Ennesima grandissima prestazione dell'esterno numero 29 della SPAL. Nella sua prova, oltre ai due assist per i gol, c'è anche tanta corsa e un numero infinito di accelerazioni in proiezione offensiva".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7