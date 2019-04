© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lazzari corre, corre e corre. I terzini della Spal non hanno problemi certo di quantità, semmai qualche volta peccano in qualità. Come nell'occasione della ripartenza del primo tempo, quando Fares e Lazzari, appunto, orchestrano un contropiede micidiale, gettato alle ortiche per l'imprecisione. Il laterale non perde lucidità, ma è altrettanto vero che senza di lui gli estensi non sono la stessa squadra. " Ciclonico quando ha accelerato autolanciandosi, preciso (pur rischiando) nelle spazzate. Ha sprecato un contropiede sparacchiando, poi ha indovinato tutto" spiega Il Corriere dello Sport.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

La Nuova Ferrara: 7.