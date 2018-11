Le pagelle di Lazzari - Finisce presto la benzina allo Stadium

Di solito Manuel Lazzari è sempre un'ira di Dio in campo, ma ieri allo Stadium ha pagato anche lui l'atteggiamento troppo rinunciatario della squadra di Semplici. "Solitamente è una delle armi offensive più pericolose per Semplici, gioca da esterno di centrocampo e crea grattacapi alla difesa avversaria. Stasera invece è costretto ad abbassare il baricentro, a fare il quinto di difesa e a limitarsi alla fase difensiva. Che non è il suo forte", scrive TMW che assegna al terzino 5,5 in pagella. Stesso voto da La Gazzetta dello Sport: "Il più continuo crossatore del campionato (95 volte) non si accontenta di remare in difesa. Però finisce presto la benzina: 19 palle perse.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6

La Stampa: 5,5