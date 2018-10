Le pagelle di Lazzari: non incide come al solito. Prova opaca

© foto di Federico Gaetano

Non tutte le ciambelle escono col buco e la partita di Manuel Lazzari di ieri contro il Frosinone ne è la prova. Quasi sempre tra i migliori nelle gare della SPAL, praticamente perfetto in questo inizio di campionato ma nella sfida di ieri al Mazza l'esterno non è riuscito a incidere e le sue discese sulla destra non sono state prepotenti come al solito. Una partita no ci può stare e comunque nel complesso non è stato tra i peggiori nella formazione di Semplici.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 5