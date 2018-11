Le pagelle di Lazzari: prestazione da big. Tanti occhi su di lui

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La SPAL perde ma come quasi sempre accade Manuel Lazzari è tra i migliori in campo. Sua l'accelerata che porta al gol di Antenucci, per un calciatore che tra poco comincerà davvero a sentirsi stretta la maglia degli estensi. Mancini in tribuna lo ha osservato ma anche i club di Serie A che puntano a traguardi più importanti di quelli dei biancazzurri gli hanno messo gli occhi addosso e certamente in estate si scatenerà un'asta per lui.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

La Repubblica: 6,5