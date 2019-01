© foto di Federico Gaetano

Ogni tifoso della Lazio, riguardando le ultime partite e paragonandole a quella di ieri contro il Novara in Coppa Italia, sicuramente avrà pensato a quanto era mancato Lucas Leiva. L'ex Liverpool s'è ripreso subito il suo posto a centrocampo, l'infortunio è già un ricordo lontano. L'Olimpico è casa sua, lui fa l'architetto della manovra biancoceleste. Inzaghi lo schiera perché deve ritrovare condizione, il brasiliano dimostra di averla già. Non butta neanche un pallone in tutta la partita, facendo vedere a tutti che ormai per questa Lazio è imprescindibile.

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 7,5