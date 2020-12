Le pagelle di Letizia: una certezza per Pippo Inzaghi, corona un 2020 strepitoso

vedi letture

Terzo gol in stagione per Gaetano Letizia, a segno nella vittoria esterna del Benevento in casa dell’Udinese. Una rete bellissima, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport che definisce il terzino goleador “una delle certezze di Pippo”. Inzaghi, ovviamente. Premiato con voti alti da tutti gli osservatori, il laterale corona così un anno da sogno, anche in Serie B.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7