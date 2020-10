Le pagelle di Lewandowski - Pallone d'Oro? Bonucci e Acerbi lo rendono impercettibile per 82'

Doveva essere il pericolo numero uno per l'Italia, è finito per essere una semplice comparsa. In Polonia-Italia Robert Lewandowski non ha certo brillato, lasciandosi risucchiare dalla retroguardia azzurra sia per i meriti di Bonucci e compagni sia per i demeriti dello stesso centravanti del Bayern Monaco. "Scampato pericolo? No, no, esagerazione del pericolo - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -. Lontano dalla manovra, anticipato da Bonucci ed Emerson nelle uniche occasioni. Esce in anticipo". Simile anche la lettura del Corriere dello Sport di questa mattina: "Una sola occasione, anticipato dalla scivolata di Emerson. Quasi mai visto. Bonucci e Acerbi lo cancellano". Per una notte, quella di Danzica, tutt'altro che da potenziale Pallone d'Oro.

Questi tutti i voti odierni di Robert Lewandowski:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport:5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6,5