Le pagelle di Liverani - Il suo Parma è involuto: la mano dell'allenatore non si vede ancora

Una sconfitta pesante per il Parma, non nel punteggio ma nella sostanza. I gialloblu sono stati battuti 2-1 a Crotone e perdono uno scontro diretto per la salvezza. Fabio Liverani non viene risparmiato da critiche. La Gazzetta dello Sport, nel commento alla pagella, scrive "E' stato assunto per fare calcio champagne, per ora a Parma non bevono neanche il lambrusco". "Il suo Parma è totalmente involuto rispetto ad appena una settimana fa - scrive TMW - al punto da essere irriconoscibile e le scelte del tecnico appaiono tutte sbagliate col senno di poi".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 4

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5