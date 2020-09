Le pagelle di Locatelli: è il migliore in campo, quanta qualità. Debuttante? Mah

"Debuttante? Mah. Gioca in Nazionale come se la conoscesse da sempre", commenta il Corriere dello Sport. Per la Gazzetta dello Sport, il suo è un debutto impressionante: da secondo play vuole sempre la palla e la gioca sempre di prima. Manuel Locatelli è il migliore in campo praticamente per tutti i media italiani dopo la gara di ieri vinta contro l'Olanda. Non solo qualità e geometrie nella sua gara: stupisce anche la quantità di legna accumulata alle sue spalle.

I voti:

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5