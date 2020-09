Le pagelle di Locatelli - Padrone assoluto del centrocampo sotto gli occhi di Mancini. E delle big

vedi letture

Pioggia di 7 in pagella per Manuel Locatelli, ormai trascinatore del Sassuolo di mister De Zerbi. Il giovane centrocampista, obiettivo della Juventus e di diverse altre big europee, ieri pomeriggio è ripartito infatti proprio da dove aveva lasciato la scorsa stagione: "Forza e cervello. La maestria che mette in ogni apertura, azione, lettura, dimostra una crescita vera, concreta", scrive di lui La Gazzetta dello Sport all'indomani dell'1-1 all'esordio contro il Cagliari. Proprietario indiscusso del centrocampo nerovrde, Locatelli ha fatto impazzire il suo diretto avversario Caligara confermando, ancora una volta, il perché delle tante sirene di mercato... Sotto gli occhi attenti del ct Roberto Mancini, in tribuna al Mapei proprio per studiare un possibile punto cardine del nuovo ciclo azzurro.

Questi tutti i voti odierni di Manuel Locatelli:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

SassuoloNews: 6,5