Le pagelle di Locatelli: regia ordinata e di qualità, è il centro del gioco

Settima di fila da titolare per Manuel Locatelli, il migliore del Sassuolo contro il Cagliari. "E' il centro del gioco", scrive La Gazzetta dello Sport con un 7 in pagella, lo stesso voto di Tuttomercatoweb.com. Mezzo punto in meno da Corriere della Sera, sufficienza da Tuttosport, per il quale non manca la qualità, e dal Corriere dello Sport che racconta la sua regia ordinata.

I VOTI DI LOCATELLI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5