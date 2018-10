Le pagelle di Locatelli: serata da incubo, suo l'assist a Ounas

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pessima prova per Manuel Locatelli, evidenziata da tutti i giornali quest'oggi dopo il successo del Napoli: il regista neroverde regala la palla del vantaggio a Ounas e da lì è tutto in salita per il Sassuolo. De Zerbi lo lascia sotto la doccia nella pausa tra i tempi, a schiarirsi le idee dopo 45 minuti di dara imprecisioni e svogliatezza.

Gazzetta dello Sport: voto 4,5

Corriere della Sera: voto 4,5

