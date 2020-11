Le pagelle di Locatelli: un lob che è una pennellata. Mancini come potrà rinunciarci?

Nella scorsa gara con la Polonia aveva impressionato un po’ tutti. Ieri con la Bosnia se possibile Manuel Locatelli ha fatto ancora meglio. “Il lob per Berardi è una pennellata”, scriviamo su TMW. Per Tuttosport è oramai una certezza ed è difficile che Mancini possa rinunciarci in futuro. All’interno della partita, oltre all’assist bello e prezioso, fa tante cose e il Corriere dello Sport sottolinea il suo intercambiarsi con Jorginho in fase di costruzione del gioco. A proposito dell’assist: per il quotidiano è da applausi, ma al tempo stesso è facile perché lui e Berardi scatta il timer come succede al Sassuolo.

