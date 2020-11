Le pagelle di Locatelli: uno spettacolo, ormai è il quarto titolare in mezzo

vedi letture

A casa sua, Manuel Locatelli brilla ancora. Il centrocampista del Sassuolo, nella vittoria dell’Italia sulla Polonia, si è definitivamente conquistato un posto al sole anche in azzurro. Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport: “Da play alto è uno spettacolo di palleggio. Ormai quarto titolare in mezzo”. Stesso voto per il Corriere dello Sport (“Parte molto bene, poi rallenta ma a inizio ripresa torna a livelli straordinari”). Meno entusiasta, ma pur sempre positivo, il giudizio di Tuttosport (7): “Pulisce palloni e li scarica con disciplina”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5