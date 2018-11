Le pagelle di Longo - Il vero vincitore, azzecca tutte le mosse

Quarto risultato utile consecutivo per il Frosinone. Moreno Longo azzecca tutte le mosse e vince la sfida a distanza con il tecnico gigliato Stefano Pioli. Promosso da tutti i quotidiani, con La Gazzetta dello Sport che spende parole al miele per il tecnico dei ciociari: "Passa al 3-5-2 con Cassata e Pinamonti in campo e azzecca tutte le mosse. Fiducia nell'ex Inter ripagata". Giudizio simile per Tuttosport: "Azzecca i cambi e centra il quarto risultato utile consecutivo".

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport:

La Nazione: 7