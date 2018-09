Le pagelle di Longo: per il Frosinone altro pesante tonfo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zero gol dopo quattro giornate, ancora travolto in difesa come in occasione della sfida d'esordio contro l'Atalanta: in casa Frosinone la preoccupazione è ad alti livelli, perché la squadra non sembra essere capace di reagire alle difficoltà e davanti si fa sempre più dura, con o senza Campbell. Ripresa shock ieri, con la Sampdoria in grado di segnare con chiunque e in qualsiasi momento. E Moreno Longo, tecnico dei ciociari, finisce inevitabilmente sul banco degli imputati.

Gazzetta dello Sport: voto 5

Tuttosport: voto 5

Corriere della Sera: voto 5