Le pagelle di Lorenzo Pellegrini: l'uomo in più della Roma

Continua il momento di grazia di Lorenzo Pellegrini. È l'uomo in più del centrocampo della Roma: "pressing in mediana e ripartenze in profindità, perde qualche pallone ma è comunque prezioso", scrive La Gazzetta dello Sport. Voto 7 per TMW: "Ispirato nel primo tempo, dove quasi manda in gol Under e pennella il pallone dell'1-0 di Nzonzi. Cala nella ripresa".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5

Il Messaggero: 6

Tuttomercatoweb.com: 7