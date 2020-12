Le pagelle di Lovato: sente tutta la pressione del mercato. Bocciato e Juric lo difende

Errori di gioventù ma Ivan Juric, dopo la gara, deciderà di proteggerlo e di giustificarlo. Perché è un classe 2000, perché giocava in Serie C fino a poco tempo fa, perché in poche settimane ha tutta la pressione di un prezzo alto, delle attenzioni delle big, dei media. Sicché l'errore contro la Sampdoria, il pallone perso che porta al vantaggio, è di quelli gravi, ma Juric fa da scudo al ragazzo. Sulla prestazione: entra al posto dell'infortunato Ceccherini e subito a freddo perde palloni e fa qualche imprecisione. Non la sua miglior versione.

