Le pagelle di Lovren: più di van Dijk, voti unanimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A un passo dalla Roma in estate, Dejan Lovren si è preso la rivincita con il calcio italiano. Il centrale difensivo croato, rimasto al Liverpool per mancanza di alternative, con un colpo di testa evita la sconfitta - che sarebbe stata difficile da digerire - a Jurgen Klopp, su palla inattiva. "Più lui di van Dijk", il commento di TMW, mentre La Gazzetta dello Sport lo chiama Calimero, sebbene "due chiusure poi gli rendano la fiducia". Voti in pagella che mettono d'accordo tutti gli inviati ad Anfield, con un bel 7.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7