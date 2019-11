Le pagelle di Lozano - Reattivo e motivato, il Napoli ci si aggrappa

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Un gol e un quasi-assist ad Insigne (gol sprecato dal capitano), le buone notizie per il Napoli arrivano soltanto da Hirving Lozano, l'unico azzurro apparso in crescita nell'ultimo periodo. I primi segnali mostrati prima della sosta sono stati confermati anche contro il Milan. Non solo per la rete, "da centravanti" come scrive Tuttonapoli.net nelle sue pagelle (voto 7) in cui racconta di una squadra azzurra che ci si aggrappa. Apprezzabile anche qualche bello strappo con cui prova ad impegnare la difesa. Tra i migliori per noi di Tuttomercatoweb, con mezzo voto in meno.

I quotidiani confermano: il messicano è una delle poche note positive della notte del Meazza. Per La Gazzetta dello Sport è parso il più motivato in campo e viene premiato con il nostro stesso voto, così come fanno Tuttosport e il Corriere dello Sera che ne apprezzano la reattività sul gol e il fatto di non dare punti di riferimento. Per il Corriere dello Sport invece la sua prestazione è sufficiente perché regala un punto alla sua squadra.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttonapoli.net: 7